قرعة أولمبياد طوكيو تسفر عن مواجهات ناريَّة

2021/04/21 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأقيمت صباح اليوم الأربعاء، بمدينة زيوريخ السويسرية، مراسم قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، والتي أسفرت عن مواجهات نارية للمنتخبات العربية.ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ المؤجلة إلى العام 2021 خلال الفترة من 22 تموز وحتى 7 آب المقبلين، وجاءت القرعة على التحو التالي:المجموعة الأولى: اليابان – جنوب أفريقيا – المكسيك – فرنساالمجموعة الثانية: نيوزيلندا – كوريا الجنوبية – هندوراس – رومانياالمجموعة الثالثة: مصر – إسبانيا – الأرجنتين – أسترالياالمجموعة الرابعة: البرازيل – ألمانيا – كوت ديفوار – السعوديةويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

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