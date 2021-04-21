ادراج قلعة كركوك وبيستان سور على لائحة التراث العالمي التمهيدية

2021/04/21 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادرجت قلعة كركوك على لائحة التراث العالمي التمهيدية من قبل منظمة اليونسكو، فيما بين خبير مختص في الآثار ان منطقة بيستان سور ايضا مرشحة ضمن اللائحة التمهيدية.

واوضح الخبير في مجال الاثار الدكتور عباس عبد منديل خلال حديث خاص لـ PUKmedia: ان قلعة كركوك تتميز بالاصالة والقيمة العالمية الاستثنائية، موضحا، ان لجان اليونسكو ستحدد اعلان القلعة على لائحة اليونسكو.

وتضم قلعة كركوك وحدات بنائية منها سوق القيصرية والقبة الخضراء والتي تعود إلى العصر الأتابكي (762ه‍) اضافة الى بيوت اثرية، فيما كشفت فرق بحثية ان قرية بيستان سور بمحافظة السليمانية اول منطقة بدأت فيها الزراعة قبل نحو 9000 عام قبل الميلاد،

واضاف الدكتور عباس عبد منديل: ان الاصالة والسلامة والقيمة العالمية الاستثنائية لاي موقع تحدد ادراجه على قائمة التراث العالمي، مشيرا الى ان مناطق الاهوار وبابل وقلع اربيل كانت ضمن قوائم تمهيدية ايضا قبل اضافتها على لائحة التراث العالمي.

PUKmedia خاص

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