القضاء يوقف 43 شخصا اطلقوا النار أثناء تشييع جنازة

2021/04/21 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

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قررت محكمة تحقيق العمارة، الاربعاء، توقيف 43 متهما اعتقلوا أثناء مشاركتهم بإطلاق العيارات النارية في مجلس عزاء وسط محافظة ميسان.

وذكر القضاء في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (21 نيسان 2021)، أن "المتهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية في الهواء أثناء قيامهم بتشيع احد وجهاء المدينة".

ولفت بيان القضاء إلى أن" المتهمين تم توقيفهم وفقا لأحكام القرار رقم 570".

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