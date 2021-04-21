2021/04/21 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتج العشرات من طلبة المرحلة

المتوسطة، يوم الأربعاء، أمام مديرية

تربية السليمانية على استمرار إغلاق

المدارس.

وطالب الطلبة المحتجون بإعادة فتح

المدارس وإنهاء الدراسة عن بعد

(أونلاين)، معتبرين بأن إغلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في السليمانية :العشرات من محتجين يحطمون زجاج دائرة التربية بسبب استمرار إغلاق المدارس..صور) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في السليمانية :العشرات من محتجين يحطمون زجاج دائرة التربية بسبب استمرار إغلاق المدارس..صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).