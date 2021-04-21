العراق :انخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من الجمعة

2021/04/21 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الراصد الجوي العراقي، علي الجابر

الزيادي، اليوم الأربعاء، أن البلاد

شهدت اليوم ذروة الارتفاع في درجات

الحرارة بسبب تنامي مرتفع علوي جاف حار

يؤدي إلى تزايد مستوى ارتفاع الحرارة

فوق المعدل الطبيعي ف

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