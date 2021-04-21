2021/04/21 | 12:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو لتجاوز اخطاء تطوير الحقول العراقية في مشروع “المنصورية”

دعا عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، الأربعاء، الى تجاوز اخطاء تطوير الحقول العراقية في مشروع المنصورية شرق المحافظة.

وقال الكروي ان” مشاريع استثمار وتطوير الحقول النفطية والغازية العراقية في الجنوب ومناطق اخرى من البلاد للاسف اخطات في اعتماد اليات صارمة وثابتة في تحديد نسبة العمالة المحلية في المشاريع من باب توفير فرص العمل وكسبهم للتدريب الميداني ما ادى الى جعل العمالة الاجنبية تحصد النسبة الاكبر في العمل وهذا امر قد لانجده الا في العراق”.

واضاف الكروي،ان” احالة مشروع تطوير حقول المنصورية الغازية شرق ديالى لشركة صينية خبر سار ننتظر مذ سنوات من اجل انعاش مناطق مهمة من المحافظة لافتا الى انه يجب ان يكون اطار اعتماد العمالة المحلية ثابت ومشدد وان يكون للاهالي دور في فرص العمل المتوفرة من قبل الشركة المشرفة على اليات التطوير”.

واشار الى ان” ديالى تصل نسبة الفقر فيها الى اكثر من 30% وهي تشكل مؤشر واضح عن العوز المادي والبطالة الذي يجب ان يقابله تامين فرص عمل كبيرة للعاطلين”.

وكانت وزارة النفط اعلنت اليوم على احالة مشروع تطوير حقل المنصورية الغازي لاحدى الشركات الصينية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو لتجاوز اخطاء تطوير الحقول العراقية في مشروع “المنصورية”) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو لتجاوز اخطاء تطوير الحقول العراقية في مشروع “المنصورية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).