2021/04/21 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاستيلاء على مئة وثلاثين كيلوغراما من المخدرات بقيمة أكثر من ملياري دينار في قضاء الرطبة غربي الانبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية أن قوة تابعة لها استولت على مئة وواحد وعشرين كيلوغراما من الحبوب المخدرة وتسعة كيلوغرامات من مادة الكريستال في قضاء الرطبة مبينة ان قيمتها تقدر بأكثر من ملياري دينار عراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مخدرات بأكثر من ملياري دينار في قضاء الرطبة غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مخدرات بأكثر من ملياري دينار في قضاء الرطبة غربي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).