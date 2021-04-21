2021/04/21 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة تخاطب حكومة إقليم كوردستان لزيادة رواتب هذه الفئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة تخاطب حكومة إقليم كوردستان لزيادة رواتب هذه الفئة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة تخاطب حكومة إقليم كوردستان لزيادة رواتب هذه الفئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).