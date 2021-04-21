بسبب كورونا.. كندا تقرر تمديد اغلاق حدودها مع أميركا حتى نهاية آيار المقبل

2021/04/21 | 13:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متالعة_اين]أعلنت الحكومة الكندية، الاربعاء، إبقاء القيود المفروضة على حدودها لمدة شهر آخر مع استمرار محاولات السيطرة على جائحة كوفيد-19.

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