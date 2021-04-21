تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطفين بعد مساومة أهله على فدية في بابل

2021/04/21 | 13:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، تحرير شابا مختطفا وإلقاء القبض على خاطفيه.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 نيسان 2021)، إن " مفارز قسم مكافحة إجرام بابل القت القبض على أربعة متهمين مشتركين في عملية خطف شاب ومساومتهم ذويه بدفع جزية مالية مقابل تحريره".

وأوضح البيان أن "عملية إلقاء القبض جاءت من خلال جمع المعلومات ومتابعة الجناة واستحصال الموافقات الرسمية، حيث تم القبض على المتهمين بعد تحديد الهدف في غضون 48 ساعة من وقوع الجريمة".

وأضاف القسم أنه "تم اقتيادهم الى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

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