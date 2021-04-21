الشرطة الاتحادية تعثر على أسلحة متنوعة وتقبض على مطلوبين في بغداد

2021/04/21 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، العثور على أسلحة متنوعة والقبض على مطلوبين في العاصمة بغداد.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية المتخذة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن، نفذت قوة من اللواء السابع بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية، عملية تفتيش في منطقة "البياع "جنوب غرب بغداد أسفرت عن العثور على ( مسدس صوتي ، مسدس صيد ، حربة ، عصا صعق كهربائية ، عتاد سمنوف )تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".

واضاف البيان انه "في عملية ثانية ألقت قوة من اللواء ذاته القبض على احد المطلوبين وفق المادة 446 (سرقة) في منطقة "السيدية" ببغداد، كما القت القبض على آخر بتهمة حيازة سلاح غير مرخص وبحوزته مسدس نوع Hs ، تم تسليمهما إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".

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