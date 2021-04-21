الأردن ينفي الحصول على مساعدات طبية من إسرائيل

2021/04/21 | 13:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر أردني مسؤول: “لا صحة لتقارير صحافية زعمت أن الأردن طلب وتلقى مساعدات طبية من إسرائيل”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أمس الثلاثاء، عن المصدر أن الأردن “لديه ما يكفيه من فحوصات كشف كورونا، وأمّن ما يحتاجه من أجهزة تنفس اصطناعي، ويصدر الكمامات الطبية التي تنتجها مصانعه، وهي المساعدات التي ادعت التقارير الصحافية أن الأردن استلمها من إسرائيل”.

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن تل أبيب أرسلت أمس مساعدات طبية مكثفة إلى الأردن لدعمه في مواجهة تفشي فيروس كورونا، استجابة لطلب أردني وبما يعكس جهداً إسرائيلياً لتخفيف التوتر مع الجار الشرقي.

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