القضاء: توقيف 43 شخصا بسبب اطلاقهم النار في مجلس عزاء

2021/04/21 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم

الاربعاء، توقيف عدد من الاشخاص

لقيامهم باطلاق النار في الهواء في

محافظة ميسان.

وجاء في بيان للمجلس، تلقته وكالة نون

الخبرية، ان محكمة تحقيق العمارة قررت

توقيف (٤٣) متهما

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