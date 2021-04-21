النزاهة تضبط أوليات عقارين مستأجرين بصورة غير قانونية في ميسان

2021/04/21 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

اليوم الاربعاء، من تنفيذ عمليَّتي

ضبطٍ لأوليَّات عقارين مستأجرين عائدين

لبلديَّة العمارة؛ لوجود مخالفاتٍ في

عقدي الاستئجار في محافظة ميسان.

دائرة التحقيقات في الهيئة

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