الذهب يربح مع تحسن الإقبال بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأميركية

2021/04/21 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ ارتفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد الخزانة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1786.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ 1789.77 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط.

وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1786.90 دولار للأونصة.

ويترقب المتعاملون بالسوق الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس للحصول على مزيد من الوضوح بشأن خطط التحفيز للتكتل.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الفدرالي الأميركي اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع القادم.

هذا ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز، لكن ارتفاع عوائد الخزانة محا بعض جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 26.09 دولار للأونصة.



وربح البلاديوم 0.9% إلى 2786.94 دولار بينما ارتفع البلاتين 1% إلى 1199.03 دولار.

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