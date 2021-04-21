تفجير انتحاري في افغانستان

2021/04/21 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استهدف انتحاري قافلة لمديرية الأمن الوطني الأفغانية، الليلة الماضية طبق ما ذكرت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأكد مسؤولون في الأمن الأفغاني لوسائل إعلام محلية استهداف قافلة لمديرية الأمن الوطني في محاولة لشن تفجير انتحاري في كابول.

كما أكد طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية أيضاً الهجوم.

وكتب في تغريدة له على موقع تويتر إن “الهجوم وقع في العاصمة كابول”، لكن دون تفاصيل.

وقال مسؤولو الأمن لوسائل الإعلام إن “الحادث وقع في منطقة الشرطة الـ15 في إقليم كابول وأن شخصاً واحداً قتل وأصيب 9 آخرون، بينهم مدنيون”.

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