رجل يضرم النار بجسد زوجته جنوبي بغداد

2021/04/21 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اقدم رجل، اليوم الاربعاء، على إضرام النار بجسد زوجته بواسطة سكب مادة النفط عليها في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "رجلا يبلغ من العمر 35 عاما قام بحرق زوجته بسبب خلافات عائلية، في قضاء المحمودية بالعاصمة بغداد". واضاف المصدر أن "الحادث ادى الى اصابة الزوجة بحروق شديدة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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