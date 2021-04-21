تقارير.. نجم بايرن ميونيخ للتوقيع مع ريال مدريد

2021/04/21 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب النمساوي دافيد ألابا، أبرز

ركائز بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في

السنوات الـ8 الأخيرة، من توقيع عقد مع

نادي ريال مدريد الإسباني لمدة 5 سنوات،

بحسب ما أكدت شبكة "سكاي" الرياضية.

ولعب ألابا البالغ 2

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