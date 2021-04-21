أسعار النفط تنخفض وتزايد الإصابات بكورونا في الهند يضعف توقعات الطلب

2021/04/21 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت أسعار النفط لليوم الثاني على

التوالي، اليوم الأربعاء، تحت ضغط

مخاوف بأن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في

الهند سيدفع الطلب على الخام للهبوط في

ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في

العالم.

وتراجع سعر العقود

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