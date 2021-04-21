2021/04/21 | 13:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفعل تراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، ولا تزال الأسعار تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أسابيع، الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1786.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ 1789.77 دولار يوم الاثنين فيما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يصعد بفعل هبوط الدولار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يصعد بفعل هبوط الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).