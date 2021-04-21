2021/04/21 | 13:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي تصدر توضيحا بشأن “نهضة نينوى”

أصدرت مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، توضيحا بشأن حملة “نهضة نينوى”.

وقالت المديرية في بيان، ان “كوادرها تعمل اليوم لرفع الانقاض ومخلفات الدمار عن محكمة الموصل القديمة في الجانب الأيمن للموصل”.

أوضحت المديرية، انها “قريبة من انجاز العمل في ايمن الموصل ضمن نهضة نينوى”، مشيرة الى ان “ما انجزته فرقنا يعتبر عملا كبيرا ويحتاج وقتا طويلا لكن نتيجة للتفاني والجهد الكبير المبذول نحن على وشك ان نعلن انتهاء الحملة”.

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