2021/04/21 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة .. المجلس الإتحادي يخاطب دوائر ومؤسسات الدولة العراقية لتلبية احتياجاتها من تعيين الموظفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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