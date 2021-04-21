ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 0،42%

2021/04/21 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر البورصة، الاربعاء، بنسبة 0،42%.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 924,3 مليون سهم بقيمة 1,2 مليار دينار.

وتصدرت شركة مصرف الموصل الشركات الرابحة فيما تصدرت شركة الخياطة الحديثة الشركات الخاسرة.

بدورهم باع المستثمرون الاجانب 23 مليون سهم بقيمة 24 مليون دينار بعد تنفيذ 17 صفقة على اسهم أربع شركات.

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