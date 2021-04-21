2021/04/21 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاربعاء، أهمية تخفيف التوترات في المنطقة .وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “رئيس الجمهورية استقبل السفير الروسي لدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يؤكد أهمية تخفيف التوترات في المنطقة المركز الخبري الوطني.

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