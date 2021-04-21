2021/04/21 | 13:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، إن الأخير “استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).