2021/04/21 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الرؤيا المنحطة للمرأة في الواقع الاجتماعي:.....1إن المرأة، مهما كانت، وكيفما كانت، ومهما ادعت الابتعاد من كل ما يسيء إليها، ويسيء إلى المجتمع، ويسيء إلى سمعة الأسرة، والعائلة، وإلى الشعب، فلأنها تبقى محكومة بالرؤيا المنحطة، التي تشيع في المجتمع، بقرار سياسي، والمرأة، عندما تنعت بما يسيء إليها، في الوقت الذي تعتبر هي بريئة، براءة الذئب من دم يوسف، فلأن ما تنعت به، يعتبر مبيتا، من قبل القائم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....10 - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....10 - محمد الحنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).