الفائدة التطورية للنوم - حنان بديع

2021/04/21 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع في شهر رمضان يبدو للسهر نكهته الخاصة، إذ قد تنقلب ساعتنا البيولوجية تماما، والحقيقة أننا نقضي 25 الى 30 سنة من أعمارنا في النوم فلا نسمع أو نرى أو نتواصل ، إنه وقت مهدور نفقد فيه الوعي تماما لساعات طويلة ، فما هي يا ترى الفائدة التطورية العظمى للنوم الذي هو محفور في الحمض النووي للكائنات الحية منذ زمن بعيد؟علماء التطور درسوا الموضوع ووجدوا أنه ليس فقط فقدان للوعي وإنما هو دورة متكاملة لتجديد و ......





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