لقاح أسترازينيكا يصل لمناطق الشمال السوري المعارضة

2021/04/21 | 14:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة "الحرة" بوصول الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لمناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة.

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