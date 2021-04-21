حكومة الإقليم تصدر توضيحا بشأن معتقلين دواعش واختطاف مواطنين من كركوك

2021/04/21 | 14:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أصدر منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم، ديندار زيباري، الأربعاء، توضيحا بشأن معتقلين دواعش واختطاف مواطنين من كركوك.

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