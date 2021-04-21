صالح يشدِّد على ضرورة تخفيف التوترات وتجاوز المسائل العالقة

2021/04/21 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعشدَّد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة وتجاوز المسائل العالقة، فيما أكد أهمية أن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهام عمله"، مبينةً أنه "تمَّ بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".وأضافت أنه "تمَّ استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمَّ التأكيد على التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين".وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة تعاضد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً في فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة"، لافتاً إلى "أهمية العمل المشترك وتجاوز المسائل العالقة وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار".وأثنى صالح على "جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين"، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة.فيما جدد السفير الروسي دعم بلاده لاستقرار العراق وتعزيز سيادته، والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات.

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