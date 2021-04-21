رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الروسي أهمية تخفيف التوترات في المنطقة

2021/04/21 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل السيد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، في قصر السلام ببغداد، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وبحسب بيان عن رئاسة الجمهورية فإن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، كما تم استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين”.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة “تعاضد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، وأهمية العمل المشترك وتجاوز المسائل العالقة وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار”.

وأثنى رئيس الجمهورية على “جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة، فيما جدد السفير الروسي دعم بلاده لاستقرار العراق وتعزيز سيادته، والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات”.

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