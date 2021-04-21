مجلس النواب يصوت على 3 مشاريع قوانين

2021/04/21 | 14:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب حسن آلي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، ان جلسة المجلس ستعقد يوم غد الخميس بنفس الموعد المحدد، وستناقش المشاريع المدرجة على جدول اعماله.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد قررت، تأجيل جلسة الثلاثاء، الى يوم غد الخميس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واوضح النائب حسن آلي لـPUKmedia: ان الجلسة لم تعقد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني وعدم حضور رئيس المجلس واحد نوابه.

واضاف: ان الجلسة ستعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا، مشيرا الى ان جلسة الخميس ستشهد ستشهد التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجوي بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومن التهرب المالي فيما يتعلق بضريبة الدخل وعلى رأس المال بين العراق ودولة الكويت، والتصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، والقراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والتقاعد للعمال، والقراءة الأولى لمشروع قانون الأحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

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