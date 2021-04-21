دابان شدله يبحث الاوضاع السياسية مع القنصل الفرنسي

2021/04/21 | 14:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل دابان شدله نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، أوليفيه ديكوتنيي القنصل الفرنسي في اقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء، بحث الموقف الوبائي لفايروس كورونا والانتخابات المقبلة لمجلس النواب والمستجدات السياسية والامنية في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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