ما هي العلامات الأقل شهرة للنوبة القلبية الخطيرة؟

2021/04/21 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن في بعض الأحيان الخلط بسهولة بين

علامات نوبة القلب ومشكلة صحية أقل

خطورة.



ولكن تجاهل هذه العلامات قد يكون

مكلفا، فما هي العلامات الأقل شهرة

للحالة المميتة المحتملة؟.

تُعرف النوبة القلبية بأنها مو

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