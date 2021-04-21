أتليتيكو مدريد أول نادي إسباني ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

2021/04/21 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أتليتيكو مدريد في بيان اليوم

الأربعاء أن النادي الإسباني لكرة

القدم بات أحدث المنسحبين من مشروع دوري

السوبر الأوروبي.

وأكد أتليتيكو في بيان أن المسابقة التي

كان يريد المشاركة فيها لم تعد قائمة

ب

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