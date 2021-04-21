الزراعة العراقية تمنحَ أراضٍ لخريجي التعليم المهني

2021/04/21 | 14:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت مديرية التعليم المهني، اليوم الأربعاء، أن وزارة الزراعة العراقية قررت منح أراضٍ زراعية ذات الحصة المائية الى خريجي الفرع الزراعي في التعليم المهني.وقال المدير العام للتعليم المهني دريد الحيالي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن …

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