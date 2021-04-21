2021/04/21 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، عن حقيقة وصول طلب لرئاسة البرلمان لرفع الحصانة عن بعض النواب.وقال الفتلاوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “حتى اليوم لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة وصول طلب لرئاسة البرلمان لرفع الحصانة عن بعض النواب المركز الخبري الوطني.

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