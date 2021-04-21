2021/04/21 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/المركز الخبري الوطني وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، مديريات البلدية والبلديات في النجف بشمول العقود كافة بقرارات توزيع الاراض السكنية وكذلك جميع العقود في دوائر المحافظة.وقال مكتب المحافظ في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ النجف يوجه بشمول العقود بقرارات توزيع قطع الأراضي ومنح القروض المركز الخبري الوطني.

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