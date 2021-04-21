الصحة توجه دوائرها بالإبلاغ عن سلامة لقاحات كورونا

2021/04/21 | 14:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات بالإبلاغ عن سلامة لقاحات كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “استناداً لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بضرورة الابلاغ عن سلامة ومأمونية اللقاحات الخاصة لفيروس، وجهت دائرتا الأمور الفنية والصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عموم دوائرها […]

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