2021/04/21 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات صارمة ضد المستثمرين يتخذها الكاظمي من مقر هيئة الاستثمار المركز الخبري الوطني.

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