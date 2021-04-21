الأسد يقرر خوض الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة

2021/04/21 | 14:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حموده صباغ أن المجلس تبلغ "من المحكمة الدستورية العليا بتقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف أن الطلب هو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.

وتسلم الأسد السلطة في تموز من عام 2000 بعد رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، وذلك ف...

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