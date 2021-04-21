برهم صالح والسفير الروسي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

2021/04/21 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تعاضد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتخفيف التوترات مشددا على ضرورة أن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله للسفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتأكيد على أهمية التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

بدوره جدد السفير الروسي دعم بلاده لاستقرار العراق وتعزيز سيادته والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في المجالات كافة.

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