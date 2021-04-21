القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في النجف والبصرة

2021/04/21 | 14:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على 3متهمين بتجارة المخدرات والاقراص المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان لها أن مفارز المديرية في محافظتي النجف الاشرف والبصرة نصبت كميناً محكماً والقت القبض على المتهمين أثناء عملية البيع والشراء وضبط بحوزته 510 قرص مخدر اضافة الى ادوات تعاطي.

وأضافت أن المتهمين أوقفوا وفق المادة (28) من قانون المخدرات.

وبينت ان هذه العملية تمت بتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود،وحثهم المستمر على ضرورة القاء القبض على كل من تسول له نفسه ايذاء ابناء الشعب وخصوصا الشباب منه وجعلهم يواجهون مصير مجهول بسبب تلك السموم.

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