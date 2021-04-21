2021/04/21 | 14:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العفو الدولية: نحو 90% من الإعدامات المسجلة عالميا في 2020 تتوزع بين 4 دول في الشرق الأوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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