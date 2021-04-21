أصدر توجيهات من داخل هيأة الاستثمار.. الكاظمي يلغي إجازات 1128 مشروعاً متلكئاً - عاجل

2021/04/21 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور هيئة الاستثمار ويطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد ويوجه بالاتي:

1- الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا.

٢- الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.

٣- تسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.

يتبع.



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