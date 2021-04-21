بعد ارتفاع الإصابات فيها.. عضو بالصحة النيابية يستبعد فرض الحظر الشامل في ديالى

2021/04/21 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

استبعد عضو لجنة الصحة النيابية سلمان حسن، الاربعاء (21 نيسان 2021)، فرض إجراءات الحظر الشامل في محافظة ديالى، رغم الأرقام المرتفعة التي تشهدها بإصابات كورونا.

وقال حسن في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "ديالى شهدت قفزة في معدلات الاصابة اليومية بكورونا وسجلت ارقاماً مرتفعة تجاوزت عتبة 700 إصابة قبل أيام فيما يؤشر وجود تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية".

وأضاف، أن "خيارات اللجنة العليا بشأن احتواء الموقف تعد محدودة، وليس هناك توجه لفرض حظر شامل لعدة ايام بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة"، مبيناً أن "العودة للحظر الشامل أمر مستبعد مهما تزاديت الإصابات".

وأشار، إلى أن "خيار السيطرة على كورونا يعد بيد المواطنين من خلال الالتزام باجراءات الوقاية والاسراع الى اخذ اللقاحات المتوفرة في المؤسسات الصحية".

وشهدت ديالى في نيسان الجاري ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الاصابة اليومية بكورونا، وصلت الى ارقام مرعبة تجاوزت حاجز 700 في أكبر حصيلة منذ ظهور جائحة كورونا في اذار الماضي.

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