الصحة تفتح نافذة إلكترونية للإبلاغ عن ظهور أي أعراض للقاحات كورونا

2021/04/21 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (21 نيسان 2021)، إطلاق نافذة إلكترونية للإبلاغ عن ظهور أي أعراض للقاحات المضادة لكورونا.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير حسن التميمي وجه بضرورة الابلاغ عن سلامة ومأمونية اللقاحات الخاصة لكوفيد 19".

وأضافت، أن "دائرتي الامور الفنية والصحة العامة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجهتا عموم دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات والمديرية العامة لصحة اقليم كردستان بضرورة الابلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح كورونا وذلك عن طريق الاستمارة الإلكترونية".

وتابع البيان، أن "الاستمارة تتضمن معلومات عن المريض والأعراض الجانبية المختلفة بهدف تمكين جميع المستفيدين من اللقاح الابلاغ عنها في اي وقت بعد خروجهم من المنفذ التلقيحي".

للاطلاع على الاستمارة، اضغط هنـــــــــــــــــا

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