الكاظمي يوعز بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%)

2021/04/21 | 14:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اوعز رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء ، “الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع”.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الكاظمي زار هيئة الاستثمار واطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد ووجه بالاتي:

1- الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا.

٢- الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.

٣- تسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.

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