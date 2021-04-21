آلي: قانون الموازنة أصبح نافذا ومن غير المنطقي الطعن به

2021/04/21 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، ان تلجأ الكتل الشيعية الى الطعن بحصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.

وأكد آلي أن قانون الموازنة أصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية، وان الإقليم ملتزم بالقانون وفقراته ولم يبدِ أي معارضة، فضلا على وجود تفاهمات بين حكومة الإقليم وجميع الكتل السياسية الفاعلة، مضيفا ان أغلب النواب صوتوا على الفقرة الخاصة بحصة إقليم كردستان بعد الاطلاع عليها ومراجعتها، وان من غير المنطقي الاعتراض عليها والطعن بها بعد دخولها حيز التنفيذ.

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