ثلاث توجيهات من الكاظمي خلال زيارته هيئة الاستثمار

2021/04/21 | 14:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ثلاث توجيهات خلال زيارته هيئة الاستثمار.

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وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 نيسان 2021)، أن "الكاظمي يزور هيئة الاستثمار ويطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد ويوجه بالاتي":

1- الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا.

٢- الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.

٣- تسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.

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